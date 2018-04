Eschweiler - A4 zeitweise gesperrt: Weltkriegsbombe bei Eschweiler ist entschärft

Eschweiler. Die Autobahn A4 ist am frühen Mittwochnachmittag bei Eschweiler zeitweise voll gesperrt worden. Der Grund: Am Morgen war eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Trasse gefunden worden. Nach knapp einer halben Stunde konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Wie der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Eschweiler Edmund Müller gegenüber unserer Zeitung erklärte, war die Zweieinhalb-Zentner-Bombe bei routinemäßigen Bodenuntersuchungen im Rahmen von Vorbereitungen zum Bau einer Leitung entdeckt worden. Der Fundort liegt in Dürwiß rund 100 Meter nördllich der Autobahn in der Nähe der RWE-Ausbildungswerkstatt.

Mit einem Gewicht von rund 125 Kilogramm handelte es sich um einen eher kleinen Sprengkörper, so dass vom vorgeschriebenen 300 Meter umfassenden Evakuierungsradius keine Ortschaft betroffen war. Da auch die nächsten Wohnhäuser ausreichend weit entfernt lagen, mussten keine Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Polizei und Ordnungsamt waren jedoch vor Ort und riegelten Spazierwege in der Nähe der Fundstelle ab. Auch Rettungskräfte waren in Alarmbereitschaft.

Während der Entschärfung, die planmäßig um 14 Uhr begann, war die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Eschweiler-West und -Ost gesperrt. Hinter den Absperrungen staute sich der Verkehr, ebenso in der Innenstadt von Eschweiler, über die viele Fahrer versuchten, die Sperrung zu umgehen.

Die Experten kamen zügig voran: Schon um 14.25 Uhr war der Sprengkörper unschädlich gemacht worden. Der Verkehr auf der Autobahn wurde wieder freigegeben.

Gefährliche Hinterlassenschaften

Immer wieder werden in der Region gefährliche Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Erst am Vortag war in Heinsberg auf dem Grundstück eines geplanten neuen Altenheims eine fünf Zentner schwere englische Fliegerbombe gefunden.

Fünf Tage zuvor, am Donnerstag, 5. April, hatte der Fund einer 1000 Kilogramm schweren amerikanischen Fliegerbombe auf dem Gelände des ehemaligen Militär-Hauptquartiers (JHQ) in Mönchengladbach die Stadt Wegberg in Alarmbereitschaft versetzt.

Davor waren am 21. März auf einem Feld in der Nähe von Düren bei den routinemäßigen Vorbereitungen für die Bebauungen eines Wohngebietes gleich acht Bomben entdeckt worden. Alle Sprengkörper konnten von den Experten des Kampfmittelräumdienstes unschädlich gemacht werden.

Wir berichten aktuell weiter.