Köln - A4 bei Köln wird am Wochenende in Richtung Aachen gesperrt

Köln.

Die Autobahn 4 bei Köln wird von Samstagabend an, 21 Uhr, in Fahrtrichtung Aachen voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt vom Dreieck Heumar bis zum Kreuz Köln-Gremberg. Als Folge erwartet der ADAC eine „besonders angespannte Stausituation im Bereich Köln”. Am Sonntagabend, 22 Uhr, will der Landesbetrieb Straßen.NRW die Strecke wieder freigeben.