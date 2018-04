Manderscheid/Köln - 80-Jähriger Wanderer stürzt in der Eifel hundert Meter tief ab

80-Jähriger Wanderer stürzt in der Eifel hundert Meter tief ab Letzte Aktualisierung: 22. April 2018, 15:37 Uhr

Manderscheid/Köln. Ein 80-Jähriger aus Köln ist auf einem Wanderweg in der Eifel tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der Wanderer am Samstag auf dem Lieserpfad vermutlich mehr als hundert Meter einen steilen Abhang hinunter.