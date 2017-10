Düsseldorf.

Wegen salafistischer Aktivitäten werden in NRW derzeit 73 Moscheevereine vom Verfassungsschutz beobachtet. Sobald die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden für ein Vereinsverbot oder eine Moschee-Schließung ausreichten, werde ein Verfahren eingeleitet, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags mit. Dies werde in jedem Falle ständig geprüft.