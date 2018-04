Köln - 53-Jähriger brutal mit Baseballschlägern verprügelt

Köln.

Ein 53-jähriger Fußgänger ist in Köln von zwei Unbekannten mit Baseballschlägern angegriffen und verletzt worden. Die Angreifer seien aus einem Gebüsch gesprungen und hätten etwa 20 Mal auf das am Boden liegende Opfer eingedroschen, berichtete die Polizei am Freitag.