Bergisch Gladbach - 25-Jähriger sticht mit Messer auf Schwiegervater ein

Bergisch Gladbach. Bei einem Streit hat ein 25-Jähriger in Bergisch Gladbach bei Köln seinen Schwiegervater mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Nach Polizei-Angaben vom Samstag war das 38 Jahre alte Opfer nach einer Notoperation außer Lebensgefahr.Die beiden Familienmitglieder hatten sich am Freitagabend in der Wohnung des Opfers in Bergisch Gladbach gestritten.

Im weiteren Verlauf habe der 25-Jährige dann auf seinen Schwiegervater eingestochen. Die genaueren Hintergründe seien noch unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.