Düsseldorf/Aachen.

In Nordrhein-Westfalen müssen noch etwa 2000 alte Bergschächte gesichert werden. Manche „dieser Schächte stellen aufgrund der Höhe (...) des Schadensumfangs ein langfristig nicht zu akzeptierendes Risiko dar“, heißt es in einer Antwort des NRW-Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag, die am Dienstag veröffentlicht wurde.