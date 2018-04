Neuss - 18-Jähriger stirbt bei Badeunfall in Neusser Baggersee

Neuss.

Bei einem Badeunfall in einem Baggersee in Neuss ist am Samstagabend ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann aus Neuss war mit anderen jungen Leuten zum Schwimmen in den See gegangen. Plötzlich ging er unter, wie die Polizei des Rhein-Kreises Neuss am Sonntag berichtete.