Düsseldorf - 121.000 Menschen kamen wegen typischer Raucher-Erkrankungen in Klinik

Düsseldorf.

Mehr als 121.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen mussten 2016 wegen typischer Raucher-Erkrankungen wie Lungen- oder Bronchialkrebs stationär ins Krankenhaus. Die Zahl stieg innerhalb von zehn Jahren um mehr als ein Drittel (plus 35,5 Prozent), wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte.