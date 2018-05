Notdienste in Jülich am Donnerstag und Freitag, 31.05. und 01.06.2018

Arztrufzentrale: Hilfe in Notfällen erhalten Patienten von Do., 7.30 bis Fr., 7.30 Uhr und Fr. 13 bis Sa. 7.30 Uhr durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst in der Notfallpraxis in Jülich, Kurfürstenstraße 22. Von 23 bis 7.30 Uhr unbedingt Kontaktaufnahme unter der zentralen Rufnummer Telefon 116117 erforderlich. Bis 23 Uhr ist die Notfallpraxis zu erreichen unter Telefon 02461/ 620300.

Augenarzt: Über die Arztrufzentrale,Telefon 116117.

Zentraler zahnärztlicher Notdienst: Donnerstag Telefon 0180 / 5986700. Sprechzeiten für den zahnärztl. Notdienst von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Freitag 18 Uhr bis morgen 8 Uhr. Außerhalb der Sprechzeiten telefonisch rufbereit.

Tierärztlicher Notdienst: Telefon 02423/908541

Apothekendienste

Donnerstag, 31. Mai

Aldenhoven: Apotheke am Alten Turm, 9 bis 9 Uhr, Alte Turmstraße 26.

Baesweiler: Brunnen-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Kirchstraße 26.

Eschweiler: Apotheke Bergrath, 9 bis 9 Uhr, Kopfstraße 14 a.

Düren: Elefanten-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Josef-Schregel-Straße 68.

Freitag, 1. Juni

Jülich: Nord-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Nordstraße 1 a.

Arnoldsweiler: Arnoldus-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Arnoldusstraße 14.

Eschweiler: Engel-Apotheke im real, 9 bis 9 Uhr, Auerbachstraße 10.

Alsdorf: Schwanen-Apotheke, 9 bis 9 Uhr, Hubertusstraße 29.

Weitere Informationen über diensthabende Apotheken: www.aknr.de oder www.apothekennotdienst-nrw.de

Aushang in Apotheken oder Telefon 0800-0022833 (kostenlos).

Apothekenfahrten des DRK im Notdienst: Telefon 01577 3696894.

Andere Dienste

Krankenwagen: Notfall- und Krankentransporte, Telefon 112.

Telefon-Seelsorge: Telefon 0800 / 1110111 oder 1110222.

Ambulante Hospizbewegung Düren-Jülich, Telefon 02421 / 393220. Sprechstunde mittwochs 10 bis 12 Uhr; Lebens- und Trauerhilfe, montags 15 bis 17 Uhr, Telefon 015128042584, Stiftsherrenstr. 19.

EWV-Störmeldestelle und Elektroservice: Telefon 0800 / 3980110.

NGW-Entstördienst Erdgas- und Wasserversorgung, Betriebsstelle Linnich: Telefon 02462 / 206746.

Störungs- und Notfalltelefon, Stadtwerke Jülich: Telefon 02461 / 625-110.

Tierschutzverein: Telefon 02461 / 348700.

Anonyme Alkoholiker - Jülich, Telefon 0157 528 400 90.

Pannenhilfe: Adler Hilfsdienst, Wochenende und Feiertage 8 bis 23 Uhr, Telefon 0179 / 600 1792.

Anwaltsnotdienst: Bereich Düren und Jülich Telefon 0172 / 2111048.