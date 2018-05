Notdienste im Kreis Heinsberg an Pfingsten, 19.05-21.05.2018

Ärztlicher Notdienst

Heinsberg, Gangelt, Selfkant und Waldfeucht sowie für Effeld, Steinkirchen und Ophoven: Notfallpraxis in Heinsberg, Telefon 02452/188569, Auf dem Brand 1a am Krankenhaus (Sa., So. und feiertags von 7.30 bis 23 Uhr, Mo., Di. und Do. von 18 bis 23 Uhr, Mi. und Fr. von 12 bis 23 Uhr; nachts ab 23 Uhr: Krankenhaus-Ambulanz).

Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg: Notfallpraxis in Erkelenz, Telefon 02431/892222, Goswinstr. 28 nahe Krankenhaus (Sa., So. und feiertags von 8 bis 8 Uhr, Mo., Di. und Do. von 18 bis 8 Uhr, Mi. und Fr. von 12 bis 8 Uhr; ab Mitternacht: vor Praxisbesuch Anruf empfohlen).

Geilenkirchen und Übach-Palenberg: Arztrufzentrale Telefon 116117 (gebührenfrei) oder Notfallpraxis in Geilenkirchen, St.-Elisabeth-Krankenhaus, Martin-Heyden-Str. 32, Telefon 02451/4092339 (Sa., So. und feiertags von 8 bis 23 Uhr, Mo., Di. und Do. von 18 bis 23 Uhr, Mi. und Fr. von 13 bis 23 Uhr; nachts ab 23 Uhr: Krankenhaus-Ambulanz).

Baesweiler: Notfallpraxis im Krankenhaus Bardenberg, Telefon 02405/499099.

Lindern, Brachelen: Notfallpraxis in Jülich, Telefon 02461/620300, mit eventueller Anrufweiterleitung.

Hals-Nasen-Ohren-Arzt

Kreis Heinsberg: Arztrufzentrale Telefon 116117 (gebührenfrei).

Zahnärzte

Zentrale Rufnummer für den zahnärztlichen Notdienst: Telefon 01805/986700.

Geilenkirchen und Übach-Palenberg: Telefon 0172/2520207.

Augenärzte

Kreis Heinsberg: Arztrufzentrale Telefon 116117 (gebührenfrei).

Apotheken

Die zehn nächsten Notdienst-­Apotheken am Samstag (Notdienst von 9 Uhr bis 9 Uhr):

Maxmo-Apotheke im Kaufland, Am Landabsatz 7, Hückelhoven, Telefon 02433/9129210.

West-Apotheke im Selfkant, Sittarder Str. 30, Selfkant (Tüddern), Telefon 02456/823.

St.-Barbara-Apotheke, Hauptstr. 106, Baesweiler (Setterich), Telefon 02401/51455.

Apotheke am Katharinenhof, Borner Str. 32, Brüggen, Telefon 02163/5749330.

Marcus-Apotheke, Venloer Str. 2-6, Viersen (Dülken), Telefon 02162/266490.

Marien-Apotheke, Kaiserstr. 35, Würselen, Telefon 02405/92842.

Ulmen-Apotheke, Lindenstr. 264, Mönchengladbach (Windberg), Telefon 02161/87877.

Bonifatius-Apotheke, Grevenbroicher Str. 58, Mönchengladbach (Hardterbroich), Telefon 02161/42326.

Adler-Apotheke, Markt 27, Jüchen, Telefon 02165/1208.

Apotheke am Denkmal, Würselener Str. 2, Aachen (Haaren), Telefon 0241/164115.

Zusätzlich in Heinsberg bis 14 Uhr: Falken-Apotheke, Ostpromenade 89, Telefon 02452/5161.

Die zehn nächsten Notdienst-­Apotheken am Sonntag (Notdienst von 9 Uhr bis 9 Uhr):

Park-Apotheke, Graf-Gerhard-Str. 33, Wassenberg, Telefon 02432/89190.

Adler-Apotheke, Hauptstr. 1, Erkelenz (Lövenich), Telefon 02435/948160.

Apotheke am Markt, Hauptstr. 120, Baesweiler, Telefon 02401/8019995.

Linden-Apotheke, Vorster Str. 536, Mönchengladbach (Hardt), Telefon 02161/559508.

Löwen-Apotheke, Beckrather Str. 1, Mönchengladbach (Wickrath), Telefon 02166/51005.

Burg-Apotheke, Dorfstr. 18, ­Würselen (Bardenberg), Telefon 02405/85283.

Windmühlen-Apotheke, Moselstr. 14-16, Viersen (Dülken), Telefon 02162/55674.

Apotheke am Hermges, Rheydter Str. 152, Mönchengladbach (Hermges), Telefon 02161/14557.

Rats-Apotheke, Rathausplatz 7, ­Aachen (Richterich), Telefon 0241/12964.

Maxmo-Apotheke im Real, Auerbachstraße 10, Eschweiler, Telefon 02403/9610780.

Die zehn nächsten Notdienst-­Apotheken am Montag (Notdienst von 9 Uhr bis 9 Uhr):

Dom-Apotheke, Rathausstr. 1, Heinsberg, Telefon 02452/22993.

Theodor-Heuss-Apotheke, Theodor-Heuss-Str. 15, Erkelenz, Telefon 02431/9743535.

St.-Martin-Apotheke, Rurstraße 46, Linnich, Telefon 02462/1006.

Farma-Plus-Apotheke, Am Bahnhof 10, Wegberg, Telefon 02434/9936880.

Glückauf-Apotheke, Geilenkirchener Str. 446, Herzogenrath (Merkstein), Telefon 02406/61042.

Maxmo-Apotheke Marienplatz, Stresemannstr. 1-7, Mönchengladbach (Rheydt), Telefon 02166/9988190.

Vital-Apotheke, Bismarckstr. 29, Mönchengladbach (Zentrum), Telefon 02161/2932724.

Neue Grenz-Apotheke, Bahnhofstr. 52, Nettetal (Kaldenkirchen), Telefon 021573048.

Graben-Apotheke, Grabenstr. 48, Eschweiler, Telefon 02403/26940.

Leuken‘sche Apotheke, Hochstr. 37, Viersen (Süchteln), Telefon 02162/6010.

Notdienst- und Apothekenauskunft der Apothekerschaft: ­Anruf vom Festnetz unter Telefon 0800/0022833 (kostenlos), Anruf vom Handy (alle Netze) unter 22833 (69 Cent/Minute), SMS + Ortung Handy (alle Netze) an 22833 (69 Cent/SMS), Internet: www.aknr.de.

Rettungsdienst

Rettungsleitstelle Kreis Heinsberg: Telefon 112 (nur in Notfällen).

Krankentransportwagen: Heinsberg über Telefon 19222, ansonsten Telefon 02431 /19222.

Rettungswache Schwalmtal: Telefon 02163/4444.

Hospizdienst

Wassenberg: Telefon 02432/939679.

Geilenkirchen: Telefon 02451/72763.

Priesternotruf

Erkelenz: Telefon 02431/890 (Krankenhaus).

Wegberg: Telefon 02434/4033 (Feuerwache).

Selfkant: Telefon 02456/4980.

Geilenkirchen: Telefon 02451/2724 (Pfarrbüro).

Telefonseelsorge

Telefonseelsorge: Telefon 0800/1110111 oder 1110222 (gebührenfrei).

Frauenhilfe

Frauenhaus: Telefon 02432/3887.

Beratungsstellen

Beratung für Ehe-, Familien- und Lebensfragen: Telefon 02161/898788.

Schwangerschaftsberatung der Katholischen Kirche: Telefon 02431/2032 und 02451/490446.

donum vitae (Konfliktberatungsstelle für Schwangere): Telefon 02452/ 155494; E-Mail: info@donum-­vitae-heinsberg.de.

Beratungsstelle der AWO für Schwangerschaftskonflikte, Familienplanung, Sexualität: Telefon 02433/901701.

Beratungsstelle für Alkohol-, Medikamenten- und Drogenfragen: Telefon 02433/98145200.

AWO Erziehungsberatungsstelle in Kooperation mit der Diakonie: Telefon 02452/2841.

Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche (Caritas): Erkelenz Telefon 02431/96840 und Geilenkirchen Telefon 02451/2124.

AWO Aids-Beratungs- und Hilfsdienst: Telefon 02433/901730.

KoKoBe – Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle: für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige und Bezugspersonen: Telefon 02433/442555 oder Telefon 02452/969720.

Patientenberatungsstelle Aachen: Königsstraße 46, 52064 Aachen, montags bis freitags 10 bis 17 Uhr, Telefon 0241/40029864, E-Mail: info@patientenberatungsstelle-aachen.de.

Trägerunabhängige Beratungs- und Vermittlungsstelle für Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte, Behinderte, Senioren und ihre Angehörigen beim Kreis Heinsberg: Valkenburger Straße 45, Heinsberg, Jürgen Köllmann, Telefon 02452/135503, Gerda Hermes, Telefon 02452/135504.

Pflegestützpunkt im Kreis Heinsberg: Heinsberg, Geilenkirchener Straße 2 (im Hause der AOK), Telefon 02452/181300, Fax: 02452/ 181310, Mail-Adresse: heinsberg@pflegestuetzpunkt-nrw.de.

Pflegetelefon im Kreis Heinsberg: Telefon 0800/8081800.

Infotelefon Pflege „Helfende Hände“: Telefon 0800/8852525.

Pflege-Notruf-Zentrale: Telefon 0700/ 26302630 (maximal 12,4 Cent pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom; Preise für Mobilfunk und andere Netzbetreiber können abweichen).

MS-betroffene Berater der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (Landesverband NRW): Ingeborg und Klaus Fuhrmann, Telefon 02432/ 5281.

Seniorenberater für den Öffent­lichen Personennahverkehr (ÖPNV) : Telefon 02431/886000 (West).

Selbsthilfegruppen

Selbsthilfe- und Freiwilligen Zentrum: Telefon 02452/156790.

Spielerselbsthilfegruppe Heinsberg: Sozialtherapeutisches Zentrum, Zum Kniepbusch 6, Geilenkirchen; Telefon 02452/1567922. Treffen jeden Freitag, 18 bis 20 Uhr.

Selbsthilfegruppe für Drogenkonsumenten Clean Way: Termine unter www.clean-way-ev.de.

Junger Kreuzbund – Gesprächskreis Phönix: Treffen an jedem ersten und dritten Samstag im Monat, 16 bis 17.30 Uhr, Hückelhoven, Dinstühlerstraße 29, Caritasgebäude (2. Etage), Ansprechpartner: Reinhard Petz, Telefon 0157/50146570.

Anonyme Alkoholiker

Anonyme Alkoholiker: Telefon 0160/ 6790622 (von 8 bis 23 Uhr); Internet: www.anonyme-alkoholiker.de.

Alcoholics Anonymus: English Speaking Meeting, Thursday, 19.30 Uhr, Altentagesstätte, Übach-Palenberg, Barbarastr., Telefon 0163/ 3069096, Internet: http://aa-­europe.net/.

Al-Anon-Kontaktstelle: für Angehörige und Freunde von Alkoholikern, Telefon 0201/773007.

Mobbing-Telefon

Hilfe bei Konflikten am Arbeitsplatz: Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr, Telefon 0800/1820182; kostenfrei.

Tierarzt-Notdienst

Auskunft: Telefon 02454/9365151.

Notdienst des Tierheims

Nur für eventuelle Notfälle: Telefon 02452/7773 (täglich von 9 bis 22 Uhr).