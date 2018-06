Alsdorf - Zwei Pfauen aus dem Alsdorfer Tierpark machen Straßen unsicher

Alsdorf. Eine besorgte Ofdener Bürgerin hat am Montagabend die Polizei angerufen. Zwei Pfauen würden ständig über die Straße des Alsdorfer Stadtteils laufen, dort umherfliegen und auf Autos springen.

„Wäre ich auch nur ein bisschen schneller gefahren, hätte es einen der zwei erwischt“, beschrieb die Frau die Pfauen auf der Theodor-Seipp-Straße. Die Beamten fuhren hin und schauten sich die Lage an.

Als die zwei Pfauen sie entdeckten, richteten sie ihr Rad auf und machten sich mit einem laut Rasseln auf und davon in Richtung Heimat, dem Tierpark in Alsdorf. Dieser lag nur ein paar hundert Meter von der Straße entfernt. Dass die Tiere so reagierten, ist laut dem Verein „Tierleben“ wohl ihre Eigenart. Demnach ist der Pfau ein sensibler Vogel mit einem hochentwickelten Gehör und Geruchssinn. Er warnt eindringlich mit einem lauten Rasseln wenn er Unwetter oder Fressfeinde frühzeitig erkennt.

Polizeisprecher Paul Kemen kommentiert: „Hier sei gesagt, dass die Beamten lediglich zur Ordnung rufen wollten und nie anstand, Fressen wegzunehmen. Ihr Duft war auch mehr als ok.....“