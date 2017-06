Würselen.

Der große Moment kommt am Sonntag, 2. Juli, zwischen 15.32 und 15.50 Uhr. Dann fliegt der TV-Hubschrauber, der die Tour de France begleitet, 20 Sekunden über den Sportplatz Linden-Neusen und trägt live folgende Botschaft in 180 Länder: „Nous roulons pour Morlaix et en plus, nous parlons francais.“ Und was heißt das?