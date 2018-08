Alsdorf/Baesweiler.

Viel zu kurz ist es aus aktueller Sicht eines jeden Schulkindes her, dass die Sommerferien vor gut sechs Wochen endlich begonnen haben. Für die Werkstätten der Jugendkunstschule „Aber Hallo“ in Alsdorf-Busch und Baesweiler dürfte sich dieser Zeitraum subjektiv etwas länger angefühlt haben – zwölf verschiedene „Ferienateliers“ (aufgeteilt auf beide Standorte) hatte der beliebte „KinderKunstSommer“ in dieser Zeit angeboten.