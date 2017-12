Würselen.

Auch am ersten Advent dieses Jahres war der Weihnachtskunstmarkt St. Sebastian mit seinem vielfältigen Angebot im Schatten des „Doms“ erste Adresse. Solange das Wetter es erlaubte, strömten die Besucher in Scharen herbei. Eng wurde es in der heimeligen Budenstadt vor allem am frühen Abend. Neben Geschenkartikeln wurde die Begegnung von Mensch zu Mensch groß geschrieben.