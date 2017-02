Nordkreis.

Für die vier Nordkreiskommunen ergibt sich in der Verkehrsunfallstatistik, die am Montag von der Polizei vorgestellt wurde, folgendes Bild: In Alsdorf wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1594 Unfälle gezählt, im Jahr davor waren es 1577; in Baesweiler summierten sich die Fälle auf 656 (gegenüber 639 aus dem Vorjahr).