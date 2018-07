Alsdorf - Wütender Paketauslieferer dreht durch: Auto auf Kreuzung geschoben

Alsdorf.

Bizarrer Vorfall auf einer Kreuzung in Alsdorf. Nachdem ein Streit zwischen dem Fahrer eines Paketdienstes und einem Autofahrer am Donnerstagnachmittag eskaliert war, rammte der Lieferwagenfahrer den Wagen seines Gegners mit Absicht und schob ihn rund zehn Meter weit in den Kreuzungsbereich hinein. Von einem „Krieg auf der Straße“ spricht Polizeisprecher Paul Kemen, dessen Bericht sich durchaus amüsant liest.