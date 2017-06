Würselen.

In der Stadt der Jungenspiele hebt sich am Freitag, 23. Juni, für vier beziehungsweise fünf Tage der Vorhang zur großen Kirmes 2017. Dazu werden die Spells-leute in sechs Quartieren Zelte aufschlagen: auf dem Lindenplatz, auf dem unteren Morlaixplatz, an der Bardenberger Straße, am Haaler Dreieck, an der verlängerten Paulinenstraße und an der Ahornstraße neben dem dortigen Pfarrheim St. Pius X.