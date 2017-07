Würselen.

In der Reihe „Sommertheater in St. Lucia“ präsentierte der Literaturkurs der Stufe Q1 am Heilig-Geist-Gymnasium (HGG) die Komödie von Karl-Heinz Schmidt „Wirbel bei Klack“. Kaum betreten die Schauspieler die Bühne, fangen bereits die ersten Zuschauer zu schmunzeln an.