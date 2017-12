Baesweiler.

Alle Jahre wieder verlässt das Team der Baesweiler Tafel um Willy Feldeisen im Dezember sein Hauptquartier an der Jülicher Straße und zieht um in die Mehrzweckhalle Grabenstraße. Im Gepäck werden die fleißigen Ehrenamtler auch in diesem Jahr wieder Hunderte „Weihnachtskisten“ und ein riesiges Arsenal an Spielzeug haben.