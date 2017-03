Nordkreis.

Wie soll die Bevölkerung im Falle eines Gaus mit Jod versorgt werden? Werden an den Rathäusern Tabletten verteilt? Oder sollte man in Anbetracht der naheliegenden Vermutung, dass alle schnellstmöglich mit der Windrichtung das Weite suchen, eine Art Drive-In-Schalter an den Ausfahrtstraßen einrichten?