Atelierraum im Städtischen Gymnasium in Ofden

Nachdem die Ausschreibung am 1. März auf www.kunstverein-alsdorf.de/kfa2017 online geht, werden die Entwürfe am Freitag, 19. Mai, 15 bis 18 Uhr, und am 20. Mai zwischen 10 und 12 Uhr im Büro von „Pixelcowboys“ (Auskunft bei Andrea Presl, unter Telefon 02404/903512, E-Mail: kfa2017@kunstverein-alsdorf.de), Alsdorf, Rathausstraße 86, entgegengenommen.

Die Jury unter dem Vorsitz von Josef Zentis, dem Ehrenvorsitzenden des Kunstvereins, tagt nichtöffentlich am 9. Juni. Die Eröffnung der Ausstellung aller vom Preisgericht beurteilten Entwürfe ist für Freitag, 25. August, 19 Uhr, im ehemaligen Gymnasium, Ofden, Theodor-Seipp-Straße 2.