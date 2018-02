Würselen - Wertvolles Forum für Kunst und Kultur

Würselen. Das Kuratorium des Vereins Kulturforum (Kufo) Würselen legte auf der Jahreshauptversammlung im Alten Rathaus Rechenschaft ab über das ereignisreiche und erfolgreiche Jubiläumsjahr. Volle 30 Jahre ist das Kufo in Sachen Kultur aktiv und Vorsitzender Günter Kölling ließ die 15 Veranstaltungen des letzten Jahres in seiner Nachbetrachtung noch einmal aufleben.

Mehrere herausragende Musikgruppen waren im Laufe des Jahres zu Gast. Darunter das „ensemble vino rosso“, das Weltmusik unterschiedlicher Kulturen mit klassischer abendländischer Musik zusammenbrachte, voller Harmonie, voller Leben. Das Quartett „Passo Avanti“ kombinierte die Feinheit der klassischen Tongebung mit der freien Beweglichkeit des Jazz. Das „Arundos Quintett“ zum Jahresendkonzert machte virtuos klassische Musik zu einem wirklich fesselnden Hörerlebnis.

Dazu gesellte sich im Laufe des Jahres die Fahrt in die Philharmonie Essen, wo das BBC Philharmonic Orchestra zusammen mit dem Multipercussionisten Martin Grubinger ein Konzert für Percussion und Orchester vorstellten, dazu Tschaikowskys 4. Symphonie. „Ein Muss“ war für das Kufo ein Besuch der Otto-Dix-Austellung im Kunstmuseum K 20 in Düsseldorf, betitelt „Der böse Blick“, die erfolgreichste Museumsaustellung in NRW in 2017.

Junge Künstler zu fördern ist ein Grundsatz des Vereins, deshalb waren im April die Preisträger des Brigitte-Kempen-Wettbewerbs der Musikhochschule Aachen zu Gast.

In diesem Jahr war das Fach „Gesang“ siegreich, so dass drei Sopranistinnen, begleitet von zwei Pianistinnen, ihr Können unter Beweis stellten. Günter Kölling schüttete „Asche auf sein Haupt“, als er die Einladung des bekannten Schriftstellers Bodo Kirchhoff nachvollzog. Dieser zog das Lesen aus seinem Roman „Widerfahrnis“ routiniert durch, aber der Autor ließ jede Empathie fehlen, er suchte nicht den Kontakt zu seinem Publikum. In weniger als einer Stunde war der Auftritt beendet. Der Vorsitzende bedauerte den Ablauf dieses Abends.

Vorschau auf 2018

Dafür stellte die letzte Veranstaltung des Jubiläumsjahres, der Besuch der Kölner Philharmonie im Dezember, den wunderbaren Abschluss eines ereignisreichen Jahres dar. Es spielte das WDR Orchester unter Alan Gilbert, dem designierten Dirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Auf dem Programm Werke von Ljadow, Mozart und Tschaikowsky.

Inge Kölling hat die Reisen nach Hamburg und Lissabon ausführlich beschrieben, ihren Bericht trug Karola Beckers vor, da Inge Kölling verhindert war.

Schatzmeister Paul Metzner stellte die finanzielle Lage des Kufo vor, die als sehr gesund bezeichnet werden kann, seine ordnungsgemäße Arbeit wurde ihm von den Kassenprüfern Helga Lengersdorf und Rolf Hirtz bestätigt. Durch diesen administrativen Teil des Abends führte Willy Beckers routiniert als Versammlungsleiter.

Es folgte die mit Spannung erwartete Vorschau auf das Programm 2018. Geschäftsführerin Karola Beckers stellte dem interessierten Publikum die bereits „festgezurrten“ Veranstaltungen vor.

Im Februar liest die Autorin und promovierte Historikerin Verena Boos aus ihrem Roman „Blutorangen“. Eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Geschichtsverein St. Sebastian und der Buchhandlung Schillings.

Im März steht ein Besuch der Philharmonie Köln auf dem Programm mit dem Orchester „Philharmonie Wroclaw“ und Daniel Raiskin als Dirigent.

Im April spielt im Alten Rathaus dass „Cologne Guitar Quartet“, Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs der Musikhochschule.

Ein erster Höhepunkt wird Ende April/Anfang Mai die 4-Tagesreise Weimar-Erfurt-Eisenach sein, (siehe Bild) unter anderem mit einem Konzertbesuch der Staatskapelle Weimar. Karola Beckers erklärte, dass durch Rücktritte für die Reise wieder vier Plätze zur Verfügung stehen. Im Mai das musikalisch-literarische Frühlingsfest „Essen und Trinken mit Poesie“ im Restaurant „Zitadelle“. Im August spielt die Maastrichter „Gumbo Jazzband“ auf dem Hof Zintzen.

Im Oktober findet die große Kunst- und Kulturreise „Berlin-Potsdam“ statt. Sie wird neben den klassischen Reisezielen manches bieten, was sich abseits der klassischen Touristenpfade zeigt.

Im November wird beim Jahresendkonzert das „Musor-Flötenquartett“ mit dem Programm „Orpheus zwischen den Welten“ im Alten Rathaus zu Gast sein . Ein Opern- oder Konzertbesuch im Dezember wird das Veranstaltungsjahr des Kufo beenden.