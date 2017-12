Herzogenrath.

Rene Mieter (Name von der Redaktion geändert) wollte nur schnell ein paar Teile in einem Supermarkt an der Apolloniastraße in Herzogenrath einkaufen. Ein paar Tage später erhielt er eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 29,90 Euro, wie er unserer Zeitung schreibt.