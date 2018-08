Alsdorf.

Ferienzeit ist Bauzeit. Wenn sich in den Schulgebäuden weder Schüler noch Lehrer aufhalten, tun sich traditionell Handwerker in den Bildungseinrichtungen um. Nicht zum Lernen sind sie da, sondern um ihrem Gewerk nachzugehen. Derzeit etwa an der Katholischen Grundschule Hoengen, an der die Toilettenräume saniert werden. Nicht die einzige Maßnahme in Alsdorf. Seit 2009 sind 86,6 Millionen Euro in die Schulen der Stadt geflossen.