Herzogenrath.

Hans Ebert aus Kohlscheid ist seit seiner Kindheit mit der Vogelzucht verbunden. Diese Leidenschaft begleitet ihn mittlerweile seit Jahrzehnten. In diesem Jahr hat er bei der Vogelweltausstellung in Spanien einen seiner bisher größten Zuchterfolge erzielt: Er wurde mit seinen gefiederten Prachtexemplaren in drei Schauklassen Weltmeister.