Herzogenrath - Weihnachtskisten sind sehr gefragt

Herzogenrath. Die Pfarre St. Josef in Herzogenrath-Straß setzt auch in diesem Jahr die bewährte Weihnachtskistenaktion fort. Die Gaben werden trotz allgemein besser erscheinender Wirtschaftslage immer mehr gebraucht.

Abgegeben werden können die Kisten ab Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, vor oder nach den Gottesdiensten (samstags 18.30 Uhr und sonntags 11 Uhr) und zu den Kirchenöffnungszeiten in der Kirche oder werktäglich bis 13.30 Uhr beim Tellerrand im Pfarr- und Jugendheim, Josefstraße 6, direkt neben der Kirche.

Ausgefahren werden die Kisten voraussichtlich am Donnerstag, 21. Dezember, absolut vertraulich und datengeschützt. So muss sich niemand in seiner Not Sorgen machen, auch noch auf diese Weise zur öffentlichen Person zu werden. Für das Ausfahren benötigt die Pfarre noch Autofahrer.

Kontakt: Gemeindereferent Wilfried Hammers, Telefon 02406/9797882 (auch Anrufbeantworter), per Mail an wilfriedhammers@aol.com oder über das Pfarrbüro unter Telefon 02406/2255 (ebenfalls auch AB).