Nordkreis.

Auch im Winter bietet der Alsdorfer Tierpark faszinierende Einblicke. In diesen Tagen, in der Vorweihnachtszeit, präsentiert er sich besonders festlich. Zu großen Teilen ist der Park stimmungsvoll beleuchtet und im Bereich des Erdmännchen-Geheges sind geschmückte Holzhäuschen aufgebaut, denn am Freitag und Samstag, 22. und 23. Dezember, lockt „Weihnachten im Tierpark“.