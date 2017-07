Weidener Sommer mit „Wirbel bei Klack“ Letzte Aktualisierung: 3. Juli 2017, 16:47 Uhr

Würselen. Auch in diesem Jahr hat der Gemeindeausschuss St. Lucia für den Weidener Sommer vom Mittwoch, 12. Juli, bis Dienstag, 29. August, ein buntes Programm zusammengestellt. Wie in jedem Jahr wird mit dem Literaturkurs des Heilig-Geist-Gymnasiums (HGG) in der Regie von Lehrer Wilfried Bonn gestartet.