Weidener Jungenspiele erwarten ihre Kirmesgäste Letzte Aktualisierung: 28. Juni 2017, 11:42 Uhr

Würselen. Zum fünften und letzten Male hebt sich der Kirmesvorhang vom 7. bis 10. Juli in der Saison 2017. Das Vorweidener Jungenspiel Nassau lädt an diesen Tagen in das Festzelt am Holzweg ein.