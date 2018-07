Bedienstete fahren Sonderschichten am Wochenende. Bewohner fühlt sich gestört ...

Auch in Herzogenrath wird zurzeit zusätzlich am Wochenende gewässert, um das Grün in der Stadt zu erhalten, wie Ulrich Rible, Leiter des Technischen Betriebsamts, darlegt. „13 000 Bäume sind eine Herausforderung!“ Besonders in der Urlaubszeit, in der das Amt personell ausgedünnt ist. Zwei Großfahrzeuge mit 5000-Liter-Tanks und zwei Kleinfahrzeuge mit 3000-Liter-Behältern sind dazu unterwegs. „Normalerweise schafft das im Sommer ein Fahrzeug“, sagt Rible. Rund 35.000 Liter täglich werden auf Grünbeete, Sträucher und Neugepflanztes aufgebracht. Altbäume würden nicht mehr gegossen, „die schaffen das alleine“, da komme es allenfalls zu verfrühtem Laubabwurf.

Auch Rible begrüßt es, wenn Bürger öffentliche Baumscheiben und Beete in ihrer Straße mitgießen. Am Sonntag indes habe eine städtische Gießkolonne doch tatsächlich Ärger eines Anwohners geerntet, der sich von der Wasserpumpe im morgendlichen Frieden gestört sah. „Bei einer Aktion, die höchstens zehn Minuten in Anspruch nimmt“, findet Rible für solche Anwürfe seiner Sonderschichten fahrenden Mitarbeiter keine Worte. Grünpflege (samt Müllentsorgung) und Sportplatzrenaturierung – „in bester Kooperation mit dem Sportamt und dem Stadtsportverband“ – gehören u.a. ebenfalls zu sommerlichen Tätigkeiten des Bauhofs. Dazu noch Umzüge, etwa in der Gesamtschule II. „Wir leben von der Herausforderung“, lacht Rible. „Im Winter Schnee, im Herbst Laub und im Sommer Trockenheit.“

In Alsdorf fließen derzeit täglich rund 50.000 Liter in die Grünflächenbewässerung. Drei bis vier Mitarbeiter kümmern sich darum. Weitere Extraarbeiten fallen nicht an, heißt es im Eigenbetrieb Technische Dienste. Wie überall falle sogar eine Arbeit weg: Gemäht werden muss dieser Tage keine Fläche ...

In Würselen sind täglich sechs bis acht Mitarbeiter des Fachdienstes KDW mit dem Wässern der Friedhöfe, Sportplätze und des Straßenbegleitgrüns beschäftigt. 270 bis 325 Kubikmeter Wasser werden aufgebracht, davon bis 300 Kubikmeter auf Sportplätzen. Die Böden sind so trocken, dass die Bewässerung länger dauert, damit das Wasser versickern kann und nicht einfach abläuft. Birken, Linden und Sträucher sind stark betroffen. Grund sind häufig kleine Baumscheiben, kleiner Wurzelraum und geringe Kapazität zur Wasseraufnahme. Viele Bäume werfen bereits Laub ab, um ihre Verdunstung zu reduzieren, dies führt zu erhöhtem Reinigungsbedarf der Straßen. So würde sich auch die Stadt Würselen freuen, wenn Bürger helfen, Grünanlagen zu bewässern.

Und die Vögel, wenn sie in privaten Gärten Tränken vorfinden.