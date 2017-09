Alsdorf/Baesweiler.

Beide waren Bürgermeister ihrer Heimatstädte: Helmut Brandt (CDU) in Alsdorf und Martin Schulz (SPD) in Würselen. Sie müssten also ganz genau wissen, wo den Kommunen der Schuh drückt. Beide kennen sich bestens in der großen Politik, der Bundespolitik aus.