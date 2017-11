Würselen.

Unter dem Titel „Wanted“ hat der Literaturkurs des Städtischen Gymnasiums jetzt eine CD mit literarischen Such- und Hörspielen veröffentlicht, die im Alten Rathaus vor vollen Rängen vorgestellt wurden. Unter der Leitung von Jürgen Nendza ist so eine Stunde Spannung zustande gekommen. „Unser Unterricht war sehr besonders, weil er so anders war als der normale Unterricht“, sagte Abiturientin Laura Baumhoff (17).