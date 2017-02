Volksbegehren: „Großer Aufwand für kleine Kommunen“ Von: vm

Letzte Aktualisierung: 1. Februar 2017, 15:34 Uhr

Nordkreis. Heute fällt der Startschuss. Dann kann jeder, der der Meinung ist, Schulen sollten wieder zum G9 zurückkehren, seine Unterschrift leisten. Ab Donnerstag, 2. Februar, liegen nämlich in allen Rathäusern in Nordrhein-Westfalen Listen des Volksbegehrens „Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G9 jetzt!“ aus.