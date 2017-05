Vier Millionen Euro investiert: Richtfest beim Laserspezialisten

Herzogenrath. Rund 30 Unternehmen der Region sind am Erweiterungsbau der Clean-Lasersysteme GmbH (cleanLASER) in Herzogenrath beteiligt. Jetzt steht der Rohbau an der Dornkaulstraße mit 3000 Quadratmeter Nutzfläche, verteilt auf drei Vollgeschosse mit Tiefgarage. Nun wurde die Rohbauphase mit einem Richtfest abgeschlossen.

Das Investitionsvolumen für das neue Gebäude liegt bei rund vier Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit einem Jahresumsatz von über 22 Millionen Euro. „Bei der Planung des Erweiterungsbaus sind wir zunächst davon ausgegangen, dass wir einen Teil des Gebäudes untervermieten“, erklärte Geschäftsführer Edwin Büchter.

Und weiter: „Doch schon jetzt werden wir die Räume komplett mit der Produktion der Lasersysteme füllen. Das bestehende Nachbargebäude bauen wir gerade zum Forschungs-, Entwicklungs- und Technologiezentrum um. Es werden weiterhin neue Mitarbeiter gesucht, zum Beispiel Ingenieure und Mitarbeiter für den weltweiten Service.“

Die Clean-Lasersysteme GmbH hat ihre Ursprünge im Institut für Lasertechnik (ILT) in Aachen. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich viel getan: Heute arbeiten mehr als 110 Mitarbeiter bei cleanLASER in Kohlscheid und es gibt weltweit circa 20 Distributionspartner.

Mit Umweltpreis ausgezeichnet

Das Grundstück für den benachbarten Erweiterungsbau hatten die Geschäftsführer Edwin Büchter und Dr. Winfried Barkhausen nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Umweltpreis erworben. Die Lasersysteme werden zum Reinigen und Vorbehandeln vor allem in der industriellen Serienproduktion bei fast allen deutschen Automobilherstellern und -Zulieferern, im Maschinenbau sowie in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt. Das Verfahren ist besonders präzise und umweltfreundlich.

Aktuell läuft die Fertigung der Lasersysteme in den angemieteten Produktionshallen von Aixtron in Kohlscheid. Der große Umzug in den Neubau an der Dornkaulstraße soll im Frühjahr 2018 erfolgen. Bisher ist der Bau mehrere Wochen vor dem Plan. Im Erweiterungsgebäude sollen dann die optischen Komponenten, die Lasersysteme sowie die vollautomatischen Maschinen hergestellt werden.