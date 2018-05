Alsdorf/Herzogenrath - Vielfältige Einblicke in die Berufswelten in der Alsdorfer Stadthalle

Alsdorf/Herzogenrath.

Der Sprung ins kalte Wasser bleibt angehenden Azubis heutzutage weitgehend erspart. Auf der Suche nach dem passenden Lehrberuf wurden Schülern aus Herzogenrath und Alsdorf auch in diesem Jahr wieder die Türen geöffnet: In der Alsdorfer Stadthalle boten 55 Firmen und Institutionen vielfältige Einblicke in ihre Berufswelten. Informieren und ausprobieren waren angesagt.