Baesweiler - Viele Vereine freuen sich über Zuwendungen der Sparkasse

Baesweiler. Über eine großzügige Spende der vier Geschäftsstellen der Sparkasse Baesweiler – Reyplatz, vertreten durch Holger Dorbholz, Kirchenstraße, vertreten durch Elisabeth Geurtz und Petra Kummer, Setterich, vertreten durch Murat Culaydar und Beggendorf, vertreten durch Udo Wawrzinski – durften sich 56 Vereine freuen.

In einer Feierstunde während der Kirmesveranstaltung der Schützenbruderschaft Beggendorf im Festzelt reichte Lothar Müller als Gebietsdirektor die Gaben an die glücklichen Vereinsvertreter weiter.

Insgesamt wurde eine Fördersumme in einer Höhe von 39.250 Euro aus Zweckmitteln der sparkasseneigenen Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ ausgereicht. In seiner Ansprache hob Lothar Müller die große Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements hervor und die damit verbundene Leistung für das Gemeinwohl. Die Leistung, die hier erbracht werde, sei beispielhaft in der Region und verdiene daher auch Lob und Anerkennung.

Ein Gruß galt Bürgermeister Dr. Willi Linkens und seinem Stellvertreter Bruno Mohr. Im Namen aller Vereinsvertreter dankte Willi Linkens den Verantwortlichen der Sparkasse: „Es ist durchaus lobens- und erwähnenswert, dass wieder viele Vereine mit einer Geldspende bedacht werden.

Im Gebiet Baesweiler wurden folgende Vereine finanziell unterstützt: Obst-, Gartenbau und Verschönerungsverein, Concordia Oidtweiler, Concordia Oidtweiler Jugend, DRK-Kita Moselstraße, Seniorenwerkstatt, Fördervereine Gymnasium, Kita Panama, Grundschule Oidtweiler, Blaskapelle Oidtweiler, Harmonieverein St. Petrus Baesweiler, Baesweiler Lauftreff, Radfahrerverein 05 Baesweiler, Theaterverein Oidtweiler, Awo Baesweiler, Fördervereine katholische Grundschule St. Barbara, Andreasschule, Grundschule Loverich, Realschule Baesweiler, Blaue Funken Loverich, SC 07/86 Setterich Seniorenabteilung, SV 09 Loverich-Floverich, Ball-Spiel-Club Setterich 1965, St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Setterich, St. Willibrordus Schützenbruderschaft Floverich, St. Josef Schützenbruderschaft Loverich, St. Laurentius Schützenbruderschaft Puffendorf, Geschichtsverein Setterich, Katholische Frauengemeinschaft St. Andreas Setterich, Karnevalsausschuss Setterich, Förderverein Kindergarten Löwenburg Setterich, Türkischer Integrations- und Bildungsverein, DLRG Baesweiler, SV Genclerbirligi Baesweiler, Förderverein St. Laurentius und der Astrid-Lindgren-Schule, KG Rot Weisse Funken Beggendorf, St. Hubertus Schützenbruderschaft Beggendorf, SV Fortuna Beggendorf, Dorfwerkstatt Beggendorf – Hier leb ich gern, Turnverein 08 Baesweiler, Internationaler Teakwondo Musado Alsdorf, Senioren- und Invalidenverein Baesweiler, Festkomitee Baesweiler Karneval, KG Narrenzunft Baesweiler, Kindertagesstätte Ki-Li-Ba, Geschichtsverein Baesweiler, Förderverein der Friedensschule, Kindergarten Trauminsel, Förderverein Familienzentrum St. Petrus und Kita Kleine Forscher, KG Bürgergarde Blau-Gold Baesweiler, Verband der Siebenbürger Sachsen, Verein zur Betreuung von Kindern der Baesweiler Grundschule, Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, Baesweiler Bürgerstiftung, Baesweiler Tafel.