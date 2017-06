Viele interessante Angebote bei Baesweiler „Woche der Senioren“

Baesweiler. Die „Woche der Senioren“ hat sich in Baesweiler etabliert. Vor diesem Hintergrund setzt die Stadt auch wieder auf ein bewährtes Programm. Das wurde dem Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales in seiner Sitzung vorgestellt.

Am 3. September startet die Woche mit dem Tanztee (15 Uhr) in der Mehrzweckhalle Grabenstraße. Tanzend geht es auch am Montag (4. September) um 10.30 Uhr weiter. Das Thema lautet, „darf ich bitten? Schnupperstunde Tanzen für Senioren/innen“ im Haus Setterich, Emil-Mayrisch-Straße 20. Dort findet von 14 bis 19 Uhr auch der Tag der Seniorentechnik „Wie kann Technik Senioren unterstützen“ statt. Für 19 Uhr – der Veranstaltungsort ist noch nicht festgelegt - ist eine Aufführung des Theatervereins Oidtweiler 1985 vorgesehen.

Dienstag, 5. September, lädt die Seniorenwerkstatt zum Tag der Offenen Tür in die Grengrachtschule (14 bis 19 Uhr) ein. „Yoga 50 Plus“ wird von 15.30 bis 16.30 Uhr im Familienzentrum Kleine Forscher, Ringstraße 72, offeriert. Das Thema „Demenz“ steht in einer offenen Gesprächsrunde ab 18 Uhr in der DRK-Tagespflegestätte in der Breitestraße auf dem Programm.

Der Mittwoch ist für die Großveranstaltung – alle Senioren des Stadtgebietes sind eingeladen – in der Sporthalle der Realschule Setterich reserviert. Hier wird um 18 Uhr begonnen. Donnerstag öffnet das Marktcafé Setterich im Katholischen Pfarrheim, An der Burg, um 9.30 Uhr.

Im Wohn- und Pflegeheim Setterich ist ab 15 Uhr die Beköstigung von Senioren vorgesehen.

Der Freitag sieht die Öffnung des Marktcafés im Pfarrheim Im Sack vor. Das Motto lautet „Tag der Offenen Tür“. Eingebunden in die Woche der Senioren ist auch das am Freitag stattfindende Stadtteilfest rund ums Haus Setterich. Es beginnt um 15 Uhr und soll um 21 Uhr enden.

Traditionell beschließt der Kirchenchor St. Petrus Samstag die Woche der Senioren mit dem „Offenen Singen“ im Pfarrheim Im Sack. Gesang, Kaffee und Kuchen werden ab 15 Uhr auf dem Programm stehen.

Der Ausschuss zeigte sich mit den Planungen einverstanden. Beigeordneter Frank Brunner kündigte an, weitere Programminhalte würden in den nächsten Wochen ausgearbeitet und rechtzeitig bekannt gegeben.