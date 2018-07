Alsdorf - VHS-Kalender birgt neuartige Angebote

Alsdorf. Langweilig wird es sicher nicht an der VHS-Nordkreis in den kommenden Monaten. Viele Erweiterungen, eine Aufstockung der reinen Stundenanzahl und eine Fülle an neuen Kursangeboten erwarten die wissbegierigen Gäste.

Zudem kann Leiterin Jana Blaney seit Beginn des Monats ein neues Gesicht in ihren Reihen begrüßen: Dr. Markus Beek hat nach langer Tätigkeit in Bayern nun den Weg in die rheinische Heimat zurückgefunden und fungiert seit dem ersten Juli als neuer Bereichsleiter für Integration.

Seine Vorgängerin Waltraud Pennartz ging am 30. Juni in den verdienten Ruhestand. „Natürlich geht einem ein solcher Abgang immer nahe. Waltraud war seit 2012 als Fachbereichsleiterin Integration tätig und hat insbesondere während der Flüchtlingswelle 2015 enormes geleistet“, erzählte Blaney.

Generationswechsel vollzogen

Der Generationenwechsel im Führungsstab der VHS ist damit vollzogen. Die Zusammenarbeit der alten und neuen Generation wird dabei von Blaney in den höchsten Tönen gelobt. Einarbeitung der Nachfolger und Verfügbarkeit bei Rückfragen zu jeder Tages- und Nachtzeit war bei den scheidenden Mitarbeitern immer selbstverständlich.

Beek selbst hat als gebürtiger Nordrhein-Westfale in identischer Position bereits in einer bayrischen VHS gearbeitet. Seit Juni wurde er von Pennartz in Alsdorf eingearbeitet, sodass ein nahtloser Übergang erreicht wurde. Pennartz selbst hat noch keine konkreten Vorstellung für die angebrochene „Zeit danach“: „Der Kontakt bleibt natürlich zur VHS bestehen. Es waren wundervolle Jahre, an die ich mich gerne zurück erinnere. Was ich mit meiner Zeit jetzt anstelle? Wir werden sehen.“

Besonders im Bereich Integration hat sich das Angebot der VHS seit der Flüchtlingswelle nahezu verdoppelt. Allein die Integrationskurse kommen auf jeweils 700 Unterrichtsstunden. Die nun von Beek geleitete Abteilung arbeitet nach dem Prinzip „Anmeldung – Einstufung – Kurs“. Integrationswillige weisen ihr Sprachniveau nach und können danach einem entsprechenden Kurs zugeordnet werden.

Restriktivere Behandlung

Beeks „neue Herausforderung in alter Umgebung“ ist natürlich auch von den jüngsten Skandalen auf Bundesebene geprägt: „Wir werden etwas restriktiver behandelt. Das BAMF verlangt mehr bürokratische Arbeit.“

Auch die neuen Datenschutzverordnungen der EU haben Auswirkungen auf die Angebotspalette der VHS. Besonders im Bereich Digitalisierung und Datenschutz sind neue Angebote und Kurse hinzugekommen. Ferner haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den Schwerpunkt auf berufsbegleitende Lehrgänge zu legen. Neu im Programm sind beispielsweise der Kompaktlehrgang Heilpraktiker/in für Psychotherapie und die pädagogische Qualifizierung für Ergänzungskräfte in Offenen Ganztagsschulen.

Im Bereich Politik, Gesellschaft und Historie werden bestehende Kooperationen ausgebaut. Mit dem Alsdorfer Geschichtsverein finden Vorträge zu Karl dem Großen und zum „Aachener Kongress von 1818“ statt.

Beliebtes Programm

Das beliebte Format „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten“ in Kooperation mit dem Baesweiler Geschichtsverein geht am 7. und 8. September in die nächste Runde. Themenschwerpunkt wird die „NS-Kontinuität nach 1945 bis hin zur Neuen Rechten“ sein. Gleichzeitig ist dies das Abschlusswochende des Formats.

Gut fühlen heißt gesund leben – auf diesem Grundsatz basieren die Angebote an Fitness- und Entspannungskursen. Als Highlight kündigte Blaney das „FeetUp“-Yoga-Angebot an: „Sie entlasten kopfüber die Schultermuskulatur und erreichen zeitgleich ein gezieltes Training für die Rumpfmuskulatur – auch etwas für Nicht-Yogis und einzigartig im Nordkreis.“ Auch der bereits im Januar diesen Jahres erprobte „Wellness-Day“ wird zu Jahresbeginn 2019 wiederholt. Des weiteren stehen Verteidigungskurse und ein „Bootcamp“ zur Auswahl.

Anmeldungen ab sofort

Anmeldungen nimmt die VHS ab sofort entgegen. Das Herbstsemester startet nach den Sommerferien am Montag, 3. September. Der neue Programmkalender der VHS-Nordkreis ist erhältlich in den VHS-Geschäftsstellen, Rathäusern, Bibliotheken und bekannten Verteilstellen.

Ferner liegt er unserer Zeitung in der Ausgabe von Freitag bei.