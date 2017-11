Vermehrt Homejacking im Nordkreis: Einbrecher stehlen das Auto

Nordkreis. In der Nacht zu Mittwoch hat es in Alsdorf-Mariadorf einen Fall von sogenanntem Homejacking gegeben: Ein bisher unbekannter Täter ist in ein Haus eingebrochen, hat den Autoschlüssel eines hochwertigen Wagens der Marke Mercedes-Benz entwendet und dann das auf der Straße geparkteFahrzeug gestohlen.

Mit einer App des Autoherstellers konnte der Autobesitzer seinen Wagen zunächst noch in den Niederlanden orten. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr an der georteten Stelle gefunden werden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Vergangenheit wurden im Nordkreis vermehrt hochwertige Autos auf diese Art gestohlen. Bei allen Taten waren die Haustüren der Geschädigten lediglich zugezogen, jedoch nicht abgeschlossen. So sei es für die Einbrecher leicht gewesen, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, erläutert die Polizei. „Um den Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen, ist es wichtig, Haustüren adäquat zu sichern“, heißt es in einer Pressemitteilung.