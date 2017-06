Verkehrslenkende Maßnahmen zum Burgfest nötig

Herzogenrath. Der Gewerbeverein Herzogenrath e.V. und die Stadt Herzogenrath sind Veranstalter des diesjährigen Burgfestes, das am Samstag und Sonntag, 10. Juni und 11. Juni, in der Innenstadt von Herzogenrath stattfindet. Um einen reibungslosen Ablauf der vorgesehenen Aktivitäten zu gewährleisten ist es erforderlich, die nachstehenden Straßenzüge am:

Freitag, 9. Juni, ab 14 Uhr bis Sonntag, 11. Juni, 20 Uhr, Fußgängerzone Ferdinand-Schmetz-Platz, (ab 18.30 Uhr) Apolloniastraße ab Höhe Ladestraße bis zur Wurmbrücke; Samstag, 10. Juni, ab 16.30 Uhr bis Sonntag, 11. Juni, 20 Uhr, die Kleikstraße ab Bahnhofstraße bis Höhe ehemalige Deutsche Bank; Sonntag, 11. Juni, ab 7 Uhr bis 20 Uhr, die Kleikstraße ab Bahnhofstraße bis Burgstraße, die Bahnhofstraße ab Kleikstraße bis Denkmal Moses, die verbleibende Verkehrsfläche der Apolloniastraße bis Dammstraße, für den Fahrzeugverkehr zu sperren.

Die Parkstreifen dürfen in der Innenstadt entlang der oben angeführten Straßen zum Zwecke von Aufbauarbeiten ebenfalls zu den oben genannten Zeiten nicht mehr beparkt werden.

Verbote beachten

Die Bewohner/Verkehrsteilnehmer werden endringlich gebeten, die entsprechenden Halteverbote in der Innenstadt unbedingt zu beachten.

Selbstverständlich ist gewährleistet, dass in berechtigten Notfällen eine Zufahrtsmöglichkeit für Bewohner in den gesperrten Straßenzügen gegeben ist. Die Belange des Feuer- und Rettungsdienstes erfordern auch außerhalb der Veranstaltungsbereiche weitergehende verkehrslenkende Maßnahmen. Aus diesem Grunde werden in einigen Straßenabschnitten noch zusätzliche Halteverbote/Einbahnstraßenregelungen eingerichtet.

Das Burgfest wird mit seinem attraktiven Programm sicherlich einen Beitrag zur Völkerverständigung im Sinne von Eurode und auch für auswärtige Besucher bieten. Anwohner und Besucher werden gebeten, die entsprechenden Bemühungen der Veranstalter zu unterstützen.