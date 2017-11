„Wenn Familien Zeit zum Einkaufen haben“

Der Vorstoß des Wirtschaftsministeriums NRW beinhaltet nicht nur die Ausweitung von vier auf acht verkaufsoffene Sonntage im Jahr. Die Festsetzung kann für das gesamte Stadtgebiet oder nur für einzelne Ortsteile erfolgen. Unterm Strich dürfen aber insgesamt nicht mehr als 16 Sonn- und Feiertage (bislang elf) pro Kalenderjahr von den Kommunen auf Antrag der Gewerbetreibenden gestattet werden.

Die Öffnungszeiten an Sonntagen erstrecken sich von 13 bis 18 Uhr. Höchstens ein Adventssonntag darf betroffen sein. Ausgenommen bleiben Weihnachten, Ostern und Pfingsten.

Zugleich will Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) die Ladenöffnung an Samstagen per Gesetz auf 24 Stunden ausdehnen.

Pinkwart führt als Begründung an, angesichts des Online-Handels müssten Geschäfte dann öffnen können, „wenn Familien Zeit zum Einkaufen haben“. Quelle: kna