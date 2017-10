Vereine, Kitas und Schulen profitieren von Spenden

Herzogenrath. Die Sparkasse Aachen hatte zur Spendenausschüttung an lokale Vereine eingeladen. So wurden 56 am Gemeinwohl orientierte Einrichtungen aus den Herzogenrather Stadtteil Straß, Herzogenrath-Mitte, Merkstein und Alt-Merkstein mit großzügigen Spenden von insgesamt 35.750 Euro aus Zweckmitteln der sparkasseneigenen Lotterie „PS-Sparen- und Gewinnen“ bedacht.

Der Leiter der Sparkasse in Alt-Merkstein, Marko Schulz, begrüßte auch im Namen des zuständigen Gebietsdirektors Lothar Müller, sowie seiner die Geschäftsstellen leitenden Kollegen Michael Uerlings (Herzogenrath), Dirk Führen (Merkstein) und Ulrike Hagmann (Straß) die Repräsentanten der Vereine, die sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde in das Schützenhaus der St. Benno Schützenbruderschaft in Hofstadt eingefunden hatten.

Der stellvertretende Bürgermeister Dr. Manfred Fleckenstein dankte der Sparkasse Aachen für die tolle Unterstützung der Herzogenrather Vereine. Gemeinsam übergaben die Leiter der Sparkasse die Spenden an die ehrenamtlichen Empfänger.

Unterstützt werden: Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio, KG Ritzerfelder Jonge, Ausschuss Herzogenrather Karneval, AWO Ortsverband Herzogenrath, Basketball-Club Herzogenrath, Burg Rode e.V., 1. Große KG de Bockrijjer, Förderverein Arche Noah des kath. Kindergartens St. Mariä Himmelfahrt, Heimatfreunde Noppenberg, Jugend Sport Vereinigung Alsdorf, Musikschule Herzogenrath, Roda Kindertreff, Bogensportverein Schütz von Rode, Sankt Sebastianus Schützen Afden, Herzogenrather Tennisclub Rot-Gold, Tisch-Tennis-Freunde Schmetz, Herzogenrather Turnverein, Förderverein Berufskolleg Herzogenrath, IG Löschzug Herzogenrath, VdK Ortsverband Herzogenrath, Ordenskomitee Goldener Bockrijjer von Roda, St. Thekla Schützen Merkstein, Instrumentalverein Herbach, Naturfreunde Deutschlands OG Merkstein, Sportverein Streiffeld 1919 Merkstein, Förderverein Dietrich-Bonhoefer-Schule, Merksteiner Tennisclub Blau-Gold, SV Union Ritzerfeld, Senioren-Invaliden-Verein Merkstein, Förderverein Europaschule, AWO Ortsverein Merkstein, DJO Folklorekreis Eurode, Gänseblümchen, Förderverein Käthe-Kollwitz-Schule Städt. Förderschule im Verbund Herzogenrath, Obst- und Gartenbauverein Merkstein, LG Euregio, Bezirksverein für die Kehlkopfoperierten Aachen, Bergbaudenkmal Adolf, Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Alt-Merkstein, St. Hubertus Schützen Magerau, St. Benno Schützen Hofstadt, St. Sebastianus Schützen Merkstein, Heimatverein Worm-Wildnis, Sportschützen Merkstein, SV Concordia Merkstein, Förderverein Merksteiner Karnevalsbrauchtum, Tanzsportclub Herzogenrath-Merkstein, Invalidenverein Herzogenrath-Straß, St. Martinus Schützen Kohlberg, DJK Jung Siegfried, Verein der Freunde und Förderer der Katholischen Grundschule Straß, Tellerrand in der Pfarre St. Josef, Herzogenrather Kapelle Straß, Förderverein der Sportvereinigung Straß, Förderverein der Offene Ganztagsschule Sonnenschein und der Gospelchor Sound’n’Soul e.V.