Protestaktion in Würselen am Samstag

An diesem Samstag, 16. Dezember, starten das Aachener Komitee „Solidarität mit Mona“, dem unter anderem auch Verdi, Die Linke und die Initiative Aktion/Arbeitsunrecht angehören, ab 13.13 Uhr eine Solidaritätsaktion am Würselener Standort von ToysRUs an der Schumann-straße 4.

Damit soll der dringende Appell formuliert werden, vom Druck auf Gewerkschaften und Betriebsräte abzusehen und „endlich ernsthafte Tarifverhandlungen aufzunehmen“, wie es in einer Ankündigung heißt.