Würselen - Verband der Karnevalsvereine: Andrang beim närrischen Gipfeltreffen

Würselen. Der große Tollitätenempfang des Verbandes der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise (VKAG) ist eine Werbeplattform für das Brauchtum Karneval. Der immer noch „frisch gebackene“ VKAG-Präsident Hans-Josef Bülles aus Weiden vom KV Hölze Päed, seit etwas mehr als einem halben Jahr höchster Repräsentant des Regionalverbandes im Bund Deutscher Karneval, hieß im Haus des Grenzlandkarnevals in Würselen-Morsbach Tollitäten zu aus der Region willkommen.

Ein besonderer Gruß galt dem VKAG-Ehrenpräsidenten Reiner Spiertz und den VKAG-Ehrenmitgliedern Bernd Heiß und Hans-Peter Benetreu. Mit den Prinzen, Prinzenpaaren und Dreigestirnen freuten sich Hans-Josef Bülles und seine Präsidiumskollegen bei dem über vierstündigen Empfang über den Besuch von über 240 Karnevalisten.

In Berlin mit dabei

Aus Erkelenz angereist waren die KG „Maak Mött“ mit Prinz Roland I. und Prinzessin Kristine I. Den Karnevalsausschuss Setterich repräsentierten Markprinzessin Christina (Dargels) und Kinderprinzessin Lena (Winderlich). Schlag auf Schlag ging es weiter im Haus des Grenzlandkarnevals: Mit einem dreifachen Alaaf willkommen geheißen wurden das Kinderprinzenpaar Mike II. (Steinbusch) und Lana (Kappes) vom Karnevalsausschuss Wardener Vereine, gefolgt von Prinz Jürgen (Opitz) mit dem Festkomitee Baesweiler Karneval und Prinz Franjo I. mit Prinzessin Birgit vom AKK Herzogenrath.

Die KG Ritzefelder Jonge brachten Kinderprinzessin Monique I. mit nach Würselen. Stark vertreten war das Festkomitee Alsdorf Karneval mit Prinz Stefan I., Prinzessin Tanja (Heffels) sowie Kinderprinz Fabian I. und Kinderprinzessin Laurina-Jolie. Ein echtes Heimspiel hatten die munteren Repräsentanten des Würselener Karnevals: Mit einem dreifachen „VKAG-Alaaf“ hieß Bülles das Dreigestirn der Stadt Würselen, Prinz Heinz V. (Paffen), Bauer Mim (Michael Vonz) und Jungfrau Trude (Klever), die Prinzessin von Weiden Marion I. (Plum) sowie Kinderprinzessin Saskia I. (Scheeren) in Morsbach willkommen.

Weidens Kinderprinzessin reist übrigens am heutigen Montag gemeinsam mit Hans-Josef Bülles zum Kinderprinzenempfang im Bundesfamilienministerium in Berlin. Zusammen mit dem Kinderdreigestirn aus Köln, dem Märchenprinz Julius I. aus Aachen wird Saskia von Bundesfamilienministerin Katarina Barley empfangen.

Gern gesehene Gäste in Morsbach sind die Jecken der KG „Lott se loope“ aus „Immenwauweiler“, den drei Ortschaften Immendorf, Waurichen und Apweiler bei Geilenkirchen. Das amtierende Prinzenpaar Gerd I. und Prinzessin Irene I. brachte auch ihr diamantenes Prinzenpaar mit. Unter dem Motto „Wie der Vater so der Sohn“ begrüßte Hans-Josef Bülles Paul und Anneliese Maibaum, die vor 60 Jahren in „Immenwauweiler“ als Prinzenpaar das Zepter schwangen.

Ein Gruß galt auch den Freunden der KG Drömmer Hahne und der KG Blaue Funken aus Loverich-Floverich. Alle Tollitäten und Gäste des Empfangs durften sich als kleines Erinnerungsgeschenk über den Goldenen VKAG-Pin freuen. Den Freundschaftsorden des Präsidiums überreichte Hans-Josef Bülles für seine besonderen Verdienste an VKAG-Vize-Senatspräsident Matthias Lambert (Schafhausen).

VKAG-Präsident Hans-Josef Bülles nutzte die Gelegenheit, zur Werbung für den Förderverein Haus des Grenzlandkarnevals. Das Haus des Grenzlandkarnevals platze aus allen Nähten, weshalb dringend eine zusätzliche Immobilie in Würselen gesucht werde.