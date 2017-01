Alsdorf.

Mit „reiner Zerstörungswut“ beschreibt Naturschützer Karl Gluth das, was er am Broicher Weiher vorgefunden hat: Ein massiver Fledermauskasten, der gut drei Meter hoch am Baum hing, liegt zertrümmert in der Böschung, zwei noch recht junge Kopfweiden sind abgebrochen, das Füllmaterial des Zauns um den Weiher ist rausgerissen und liegt am Ufer.