Alsdorf. Unbekannte Vandalen haben in der Nacht zu Donnerstag im Alsdorfer Tierpark gewütet und reihenweise Sachbeschädigungen begangen.

So wurden zahlreiche Bänke und Mülltonnen umgerissen und teilweise in die Tiergehege geworfen. Die Holzskulptur eines bis zu 200 kg schweren Bären rissen die Täter aus der Verankerung und warfen sie in den angrenzenden Broichbach.

Bereits vor Tagen hatten Vandalen die Toilettenanlage stark beschädigt und dort Türen aus der Verankerung gerissen. Hinweise auf die Täter gibt es nach Angaben von Polizeisprecher Paul Kemen bislang nicht.