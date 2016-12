Baesweiler.

Zehn Jahre lang Woche für Woche an die 100 Brötchen samt Butter, Wurst, Gehacktem und Käse einkaufen. Schmieren, belegen, unzählige Kannen Kaffee kochen, an die 90 Menschen zum Frühstück begrüßen und für Jede und Jeden ein freundliches Wort haben. Zuhören, gemeinsam lachen oder auch mal weinen, trösten und Kontakte ermöglichen: All dies geht auf das Konto von zwölf ehrenamtlich tätigen Frauen der Pfarrgemeinde St. Petrus in Baesweiler.