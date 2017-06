Ungewöhnliche Zutaten und kleine Portionen

Würselen. Das Alte Rathaus Würselen präsentiert das erste Street-Food-Festival in Würselen von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni rund um den Morlaixplatz. „Street Food“ ist im Trend – mit kulinarischen Highlights und exotischen Gaumen-Genüssen locken Food-Trucks und Street-Kitchens mittlerweile jede Menge Besucher an.

Dabei werden kleine, immer frisch zubereitete Portionen mit ungewöhnlichen Zutaten an hungrige Gäste und Genießer verkauft. Nicht die Masse, sondern Qualität und Frische zählen. Ziel ist es, den Kunden hochwertiges Essen auf der Straße anzubieten.

Von München bis Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, überall setzt sich das aus den USA bekannte Event durch.

Das erste Street-Food-Festival in Würselen findet Freitag, 9. Juni, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 10. Juni, 11 bis 22 Uhr und Sonntag, 11. Juni, 11 bis 20 Uhr.

Bei freiem Eintritt gibt’s kostenlos außerdem ein Live-Programm.

Am Freitag von 18 bis 21 Uhr und am Sonntag von 16 bis 19 Uhr ist Band Poppyfield zu Gast. Die Country-Europameister spielen moderne Countrymusik, aber genauso Top-40-Songs. Mit Rock und Pop heizt die Aachener Formation „Lostinmusicx“ den Gästen am Samstag von 18 bis 21 Uhr ein.

An allen Tagen auf dem Morlaixplatz und auf der Straße: die Hot-Rods: Mini-Rennwagen mit großem Spaßfaktor. Und da Street- Food laut Veranstalter Lebensfreude pur ist, werden Bierzeltgarnituren, Liegestühle und Sonnenschirme aufgestellt, damit die Besucher entspannen können.

Weitere Informationen über das Kulturbüro Stadt Würselen unter Telefon 02405/67336.