Unfallverursacher kann nach Flucht gefasst werden Letzte Aktualisierung: 1. Oktober 2017, 10:02 Uhr

Herzogenrath. Ein 39-jähriger Mann aus Herzogenrath am Freitag gegen 11:10 Uhr auf dem Mühlenweg in Herzogenrath-Merkstein mit seinem Ford Fiesta in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Hyundai Getz einer 74-jährigen Frau aus Aachen zusammen.